Azərbaycan Argentinanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Argentinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, təbrik nazirliyin “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında dərc olunub.

"Argentina Milli Günü münasibəti ilə ölkəni və onun xalqını təbrik edirik. Milli bayramınız mübarək, Argentina!", - təbrikdə qeyd edilib.