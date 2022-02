Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mixalko Ukrayna səfiri Vladislav Kanevski ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peter Mixalko tviter də yazıb.

“Avropa İttifaqının Rusiyanın hərbi təcavüzünün qurbanı olan Ukraynaya və onun xalqına qəti dəstəyini ifadə etmək üçün həmkarım, Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevskiyə baş çəkdim”, - Mixalko qeyd edib.