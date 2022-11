Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horlemann 8 Noyabr – Zəfər Günündə İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, diplomat tviterdə yazıb:

“Bu gün, 44 günlük müharibənin bitməsindən 2 il sonra, sülh həmişə olduğundan daha da aktualdır. Sülhə bir şans verək!”.