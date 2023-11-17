AK Parti: “Müstəqilliyi uğrunda çox qurbanlar verən Azərbaycanın gələcəyi parlaqdır”

“Müstəqilliyi uğrunda çox qurbanlar verən Azərbaycanın gələcəyi parlaqdır”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim AK parti (Ədalət və İnkişaf Partiyası) sözçüsü Ömər Çəlik 17 noyabr- Milli Dirçəliş Günü münasibətilə “X”də yazıb.
O, Azərbaycan dövlətini və xalqını təbrik edib: “Can Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü mübarək olsun! İki dövlət, bir millət olaraq yolumuz açıqdır”.
17 Kasım Can Azerbaycan’ın Milli Uyanış Günü Kutlu Olsun!— Ömer Çelik (@omerrcelik)
Bağımsızlığı uğruna büyük bedeller ödeyen Azerbaycan’ın geleceği parlaktır. İki devlet tek millet olarak yolumuz açıktır.
November 17, 2023