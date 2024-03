ABŞ-nin Azərbaycandakı səfiri Mark Libbi (Mark Libby) müqəddəs Ramazan ayının başlanması münasibətilə Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, səfirin təbriki diplomatik nümayəndəliyin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında dərc olunub.

“Azərbaycanda müqəddəs Ramazan ayını qeyd edən hər kəsə sevinc, əmin-amanlıq və bərəkət arzulayıram”, - paylaşımda qeyd edilib.