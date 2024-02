ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosunun rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir

ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosu katibinin köməkçisinin müavini Kimberli Harrinqton (Kimberly Harrington) Azərbaycanda səfərdədir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

Paylaşımda vurğulanıb ki, Harrinqton Bakıda dövlət rəsmiləri ilə görüş keçirəcək, ABŞ-ni Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasında təmsil edəcək, COP29-a ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın vacib rolunu müzakirə edəcək.