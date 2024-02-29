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ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosunun rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir

ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosunun rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosu katibinin köməkçisinin müavini Kimberli Harrinqton Azərbaycanda səfərdədir.
Xarici siyasət
29 Fevral , 2024 15:59
ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosunun rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir

ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosu katibinin köməkçisinin müavini Kimberli Harrinqton (Kimberly Harrington) Azərbaycanda səfərdədir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

Paylaşımda vurğulanıb ki, Harrinqton Bakıda dövlət rəsmiləri ilə görüş keçirəcək, ABŞ-ni Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasında təmsil edəcək, COP29-a ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın vacib rolunu müzakirə edəcək.

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İngilis versiyası US Deputy Assistant Secretary for Bureau of Energy Resources visits Azerbaijan
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