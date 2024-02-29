ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosunun rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir

ABŞ-nin Enerji Resursları Bürosu katibinin köməkçisinin müavini Kimberli Harrinqton (Kimberly Harrington) Azərbaycanda səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
Paylaşımda vurğulanıb ki, Harrinqton Bakıda dövlət rəsmiləri ilə görüş keçirəcək, ABŞ-ni Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasında təmsil edəcək, COP29-a ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın vacib rolunu müzakirə edəcək.
The Embassy welcomes Deputy Assistant Secretary for the Bureau of Energy Resources Kimberly Harrington to Baku. DAS Harrington will meet with government officials and represent the United States at the Southern Gas Corridor Advisory Council 10th Ministerial Meeting and discuss… pic.twitter.com/LQ4z583hW4