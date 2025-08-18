Haqqımızda

Abdullah Əl-Vaşmi: Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan universitetlərinin ərəb dilinin inkişafındakı səylərini yüksək qiymətləndirir

Abdullah Əl-Vaşmi: Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan universitetlərinin ərəb dilinin inkişafındakı səylərini yüksək qiymətləndirir Səudiyyə Ərəbistanı ərəb dilinin inkişafında Azərbaycanın təhsil müəssisələrinin göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirir.
Xarici siyasət
18 avqust 2025 13:31
Abdullah Əl-Vaşmi: Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan universitetlərinin ərəb dilinin inkişafındakı səylərini yüksək qiymətləndirir

Səudiyyə Ərəbistanı ərəb dilinin inkişafında Azərbaycanın təhsil müəssisələrinin göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirir.

“Report”un müxbiri xəbər verir ki, bunu Kral Salman adına Beynəlxalq Ərəb Dili Akademiyasının baş direktoru, professor Abdullah Əl-Vaşmi Bakıda keçirilən "Ərəb dili ayı"nın açılış mərasimi çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, akademiya 60-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir və 8-dən artıq təşkilatla əməkdaşlıq edir.

"Bu gün biz Azərbaycanda ərəb dili və mədəniyyəti ilə maraqlanan hər kəsi akademiyanın saytını ziyarət etməyə və burada tələbələrə, tədqiqatçılara və ekspertlərə təklif edilən proqramlardan yararlanmağa dəvət edirik", - baş direktor əlavə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Abdullah Al-Washmi: Saudi Arabia commends Azerbaijani universities’ efforts in promoting Arabic language
Rus versiyası Абдуллах Аль-Вашми: Саудовская Аравия высоко ценит усилия азербайджанских вузов в развитии арабского языка

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi