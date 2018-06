Dünyanın ən bahalı 20 otelinin adı açıqlanıb

Bakı. 18 iyul. REPORT.AZ/ Luxury-Hotels.com saytı dünyanın ən bahalı otelllərinin adını açıqlayıb.

"Report" "Hurriyət" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, açıqlanan qiymətlər bu otellərdəki ən ucuz otaqların qiymətidir. Beləliklə, dünyanın ən bahalı otel nömrəsi 6 995 ABŞ dollar qiymətlə Seyşel adalarında olan "North İsland Lodge"dadır. İkinci sırada Fidji adasında olan "Laucala Resort" 5700, üçüncü sırada isə Botsvanadakı "Khwai River Lodge" 4710 dollar yer alır.

Növbəti sıraları müvafiq olaraq yenə də Botsvanadan "Savute Elephant Camp" və Eagle İsland Camp" 4710 dollar, Fransız Polineziyasından "The Brando" 3947 dollar, Seyşel adalarından "Fregate İsland" 3637 dollar, Kanadada "Clayoquot Wilderness Resort" 3347 dollar, ABŞ-da "The Ranch at Rock Creek" 3120 dollar, İtaliyada "Forte Village Resort" 2851 dollar, Tailandda "Four Seasons Tented Camp" 2772 dollar, Kanadada "King Pacific Lodge" 2641 dollar, ABŞ-da "Amangiri" 2499 dollar, Fidjidə "Turtle İsland" 2499 dollar, Cənubi Afrikada "Morukuru Family" 2480 dollar, ABŞ-da "The Lodge & Spa at Brush Creek Ranch" 2460 dollar, Seyşellərdə "MAIA Luxury Resort & Spa" 2310 dollar, İtaliyada "Villa del Parco Forte Village Resort" 2183 dollar, Kanadada "Queen Charlotte Lodge" 2069 dollar, və İtaliyada "Belmond Hotel Cipriani" 1869 dollar yer alıb.

Qeyd edək ki, ən bahalı 20 otel nömrəsinə sahib ölkələrdən Botsvana, Kanada, Seyşel, ABŞ və İtaliyanı hər birinin 3 oteli yer alıb. Fidjinin 2, Fransiz Polineziyası, Cənubi Afrika, Tailandın isə hər birinin 1 oteli siyahıya düşüb.