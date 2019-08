Gürcüstanda “Forsaj-9” (The Fast and the Furious) filminin səhnələri çəkiləcək.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, çəkilişlər avqustun 19-dan sentyabrın 20-nə qədər Tbilisi və Rustavi şəhərlərində aparılacaq.

Çəkilişlərlə əlaqədar olaraq hər iki şəhərdə bəzi mərkəzi küçələr bağlanacaq.

“Forsaj-9” filmi “Gürcüstanda çək” dövlət proqramı çərçivəsində lentə alınır. “Hollywood” filminin çəkilişlərini “Enkeny Films” prodüser şirkəti həyata keçirəcək.