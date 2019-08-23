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Əlcəzairdə konsert zamanı basırıqda 5 nəfər ölüb - VİDEO

​Əlcəzairdə konsert zamanı basırıqda 5 nəfər ölüb

Əlcəzairin eyniadlı paytaxtında keçirilən rep konserti zamanı 5 nəfər ölüb, daha 20-si xəsarət alıb.

“Report” xəbər verir ki, faciə "Soolking" ləqəbli ifaçının konsertində olub. Çıxış stadionda baş tutub.

Yerli KİV-in məlumatına görə, basırıq stadionun girişlərindən birində qeydə alınıb. İki kişi və 3 qadın fanatın öldüyü bildirilir.

Daha 21 musiqi həvəskarı müxtəlif travmalar alıb, lakin onların həyatı təhlükə altında deyil.

Faciəyə baxmayaraq, repçi çıxışını davam etdirib.

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