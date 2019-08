Əlcəzairdə konsert zamanı basırıqda 5 nəfər ölüb - VİDEO

Əlcəzairin eyniadlı paytaxtında keçirilən rep konserti zamanı 5 nəfər ölüb, daha 20-si xəsarət alıb.

“Report” xəbər verir ki, faciə "Soolking" ləqəbli ifaçının konsertində olub. Çıxış stadionda baş tutub.

Yerli KİV-in məlumatına görə, basırıq stadionun girişlərindən birində qeydə alınıb. İki kişi və 3 qadın fanatın öldüyü bildirilir.

Daha 21 musiqi həvəskarı müxtəlif travmalar alıb, lakin onların həyatı təhlükə altında deyil.

Faciəyə baxmayaraq, repçi çıxışını davam etdirib.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu