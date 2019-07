Cenifer Lopezin konsertində tamaşaçılar təcili təxliyyə olunub - VİDEO

Amerikalı müğənni Cennifer Lopez Nyu-Yorkun "Madison Square Garden" idman kompleksində keçirilən konsertini elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən ləğv etmək məcburiyyətində qalıb.

"Report" "The Hollywood Reporter" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ifaçı baş verən hadisə ilə bağlı təəssüfləndiyini bildirib.

The power is out in NYC and at MSG. Heartbroken to say tonight’s show is cancelled. We will reschedule. Love you all!!! Stay safe! ❤️ #ItsMyPartyTour pic.twitter.com/QHzaXYLdoy