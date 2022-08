Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işçilərinin sayı artırılıb

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işçilərinin say həddi artırılıb.

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işçilərinin say həddi artırılıb.

“Report”un məlumatına görə, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 17 may tarixli 225 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinə əsasən “Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi və əməkhaqqı fondunun müəyyən edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 17 may tarixli 225 nömrəli Qərarına edilən dəyişikliklərə əsasən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işçilərinin say həddi artıtılaraq 30 nəfərdən 35-ə qaldırılıb.