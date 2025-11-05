İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Gələn il əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait artırılıb

    Sosial müdafiə
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:14
    Gələn il əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait artırılıb

    2026-cı il üzrə əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 2025-ci ilin təsdiqlənmiş xərcləri ilə müqayisədə 782,4 milyon manat və ya 10,9% artımla nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev bu gün Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq, eləcə də Əmək və sosial siyasətin komitələrinin birgə iclasında bildirib.

    O qeyd edib ki, bunun 81,2%-i və ya 635,6 milyon manatı indeksasiya xərclərinin, digər hissəsi isə yeni təyin olunan və yenidən hesablanan pensiyaların məbləğlərinin maliyyələşdiriməsi ilə bağlı xərclərin payına düşür:

    "Qeyd edək ki, proqnoz göstəricilərə əsasən 2026-cı il üzrə indeksasiyanın təqribən 9,2% səviyyəsində olması, orta pensiyanın məbləğinin isə yenə də 9,2% artaraq 590 manata, yaşa görə pensiyanın məbləğinin isə 629 manata çatması proqnozlaşdırılır

    pensiya Anar Əliyev Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    11:36
    Foto

    Baş Prokurorluq Zəngilanda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan konfrans keçirib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    11:27

    ADY: Yağışlı hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    11:26
    Foto

    İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:25

    Gürcüstanda azərbaycanlılar da olmaqla kriminal qruplaşmalarla əlaqəli 34 nəfər saxlanılıb

    Digər
    11:23

    "Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"

    Komanda
    11:23

    Nazir: Sosialyönlü xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin 41,1 % olması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:20

    "Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcək

    İKT
    11:19

    "Qarabağ"–"Çelsi" oyununa görə avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıb

    İnfrastruktur
    11:18

    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti