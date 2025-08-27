Haqqımızda

DSMF: Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan sosial ödənişlərin həyata keçirilməsi mümkün deyil

DSMF: Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan sosial ödənişlərin həyata keçirilməsi mümkün deyil DSMF: Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan sosial ödənişlərin həyata keçirilməsi mümkün deyil
Sosial müdafiə
27 avqust 2025 10:31
DSMF: Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan sosial ödənişlərin həyata keçirilməsi mümkün deyil

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sosial ödənişlərinin vətəndaşlara verilməsi şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarına bağlıdır.

"Report" xəbər verir ki, bunu fondun mətbuat katibi Rəşad Mehdili bəzi vətəndaşların sosial ödəniş ala bilməməsinə münasibət bildirərkən deyib.

O əlavə edib ki, qüvvədə olan şəxsiyyət vəsiqəsi olmasa, ödənişlərin sistem üzərindən həyata keçirilməsi mümkün deyil:

"Şəxsiyyət vəsiqəsi hər hansı səbəbdən qüvvədən düşmüş vətəndaşlar məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət edib, yeni qüvvədə olan şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır. Bundan sonra sosial ödənişlərinin davam etdirilməsi mümkün olacaq".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Avqust ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşıb
Avqust ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşıb
27 avqust 2025 11:21
İlin ilk altı ayında Naxçıvanda dünyaya gələn körpələrin sayı açıqlanıb
İlin ilk altı ayında Naxçıvanda dünyaya gələn körpələrin sayı açıqlanıb
27 avqust 2025 11:15
Ötən il övladlığa götürülən uşaqların sayı açıqlanıb
Ötən il övladlığa götürülən uşaqların sayı açıqlanıb
26 avqust 2025 11:20
İlin əvvəlindən internat müəssisələrində valideynlərini itirmiş uşaqların sayı artıb
İlin əvvəlindən internat müəssisələrində valideynlərini itirmiş uşaqların sayı artıb
26 avqust 2025 11:08
DƏMX: İlin yeddi ayında işəgötürənlər 200 min manatadək sosial ödənişləri gecikdirib
DƏMX: İlin yeddi ayında işəgötürənlər 200 min manatadək sosial ödənişləri gecikdirib
25 avqust 2025 13:10
Bu il cəzaçəkmədən azad edilən 3 minə yaxın şəxsə birdəfəlik müavinətlər verilib
Bu il cəzaçəkmədən azad edilən 3 minə yaxın şəxsə birdəfəlik müavinətlər verilib
25 avqust 2025 12:26
Bu ilin ötən dövründə Azərbaycanda qeydiyyatda olan pensiyaçıların sayı artıb
Bu ilin ötən dövründə Azərbaycanda qeydiyyatda olan pensiyaçıların sayı artıb
25 avqust 2025 12:22
Şöbə müdiri: Azad olunmuş ərazilərdə vətəndaşların 88%-ə yaxını məşğulluqla təmin olunub
Şöbə müdiri: Azad olunmuş ərazilərdə vətəndaşların 88%-ə yaxını məşğulluqla təmin olunub
25 avqust 2025 11:38
Azərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib
FotoAzərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib
23 avqust 2025 09:57
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi