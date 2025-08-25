Haqqımızda

DƏMX: İlin yeddi ayında işəgötürənlər 200 min manatadək sosial ödənişləri gecikdirib

DƏMX: İlin yeddi ayında işəgötürənlər 200 min manatadək sosial ödənişləri gecikdirib İşəgötürənlər 2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində 200 min manatadək sosial xarakterli ödənişlərin işçilərə ödənilməsini gecikdirib.
Sosial müdafiə
25 avqust 2025 13:10
DƏMX: İlin yeddi ayında işəgötürənlər 200 min manatadək sosial ödənişləri gecikdirib

İşəgötürənlər 2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində 200 min manatadək sosial xarakterli ödənişlərin işçilərə ödənilməsini gecikdirib.

Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, görülən tədbirlər nəticəsində işəgötürənlər həmin vəsaiti işçilərə ödəyib. Sözügedən vəsaitin 87 faizi əməkhaqlarından, qalan hissəsi də işəgötürənlərin ödəməli olduğu müavinət və kompensasiyalardan, zərərə görə ödənclərdən ibarət olub.

Müraciətlərin araşdırılması zamanı Xidmət həmçinin 43 işçinin əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verildiyini müəyyən edib. Xidmətin qanunvericiliyə əsasən gördüyü tədbirlər nəticəsində həmin işçilər yenidən əvvəlki işlərinə bərpa olunublar.

Həmçinin bu ilin yeddi ayı ərzində Xidmətə daxil olmuş vətəndaş müraciətlərinin araşdırılması zamanı 408 halda əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulduğu aşkar edilib və onların aradan qaldırılması üçün qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası За семь месяцев работодатели задержали социальные выплаты на сумму до 200 тысяч манатов

Eksklüziv xəbərlər

Özbəkneftqazın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
25 avqust 2025 13:43
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi