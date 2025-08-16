Bu ilin 7 ayında əlilliyi olan şəxslərə 83 min reabilitasiya vasitəsi verilib

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində əlilliyi olan şəxslərə 83 min reabilitasiya vasitəsi verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onlardan 5 mini təkərli oturacaq (o cümlədən 45-ü mühərrikli təkərli oturacaq), 1,5 mini aşağı və yuxarı ətraf protezi, 3,9 mini əsa, qoltuqaltı və dirsəkaltı ağac olub.
Həmçinin əlilliyi olan şəxslərə 6,1 min cüt protez və ortopedik ayaqqabı, 347 eşitmə aparatı, 344 korset və s. reabilitasiya vasitələri təqdim olunub.
Qeyd edək ki, cari ilin 7 ayında əlilliyi olan 9,5 min şəxs reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib.