Haqqımızda

Azərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib

Azərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib Azərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilir
Sosial müdafiə
23 avqust 2025 09:57
Azərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib

Ukraynadan Azərbaycana gətirilmiş daha 30 uşaq Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunublar.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

Mərkəzdə onlar ilk mərhələdə müayinədən keçirilib. Hər bir uşaq üçün fərdi reabilitasiya proqramı tərtib edilib. Emosional vəziyyətlərinin stabilləşməsinə, cəmiyyətə inteqrasiyalarına dəstək məqsədilə uşaqlar üçün peşəkar psixoloqlar tərəfindən fərdi konsultasiyalar, qrup terapiyaları, eləcə də yoqa və rəqs terapiya məşğələləri keçirilib.

Onlara müalicəvi masaj, müalicəvi hovuz və vanna, art-terapiya və s. reabilitasiya xidmətləri göstərilir.

10 günlük sosial reabilitasiya proqramı çərçivəsində ukraynalı uşaqlar üçün asudə vaxtlarının maraqlı keçməsi üçün tarixi yerlərə, muzeylərə ekskursiyalar, stolüstü oyunlar və s. də təşkil olunub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoЕще 30 детей из Украины получили доступ к реабилитационным услугам в Габале

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Daha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
FotoDaha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
21 avqust 2025 11:47
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DSMF sədri Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib
FotoDSMF sədri Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib
19 avqust 2025 11:23
Anar Əliyev İsmayıllıda vətəndaşları qəbul edəcək
Anar Əliyev İsmayıllıda vətəndaşları qəbul edəcək
19 avqust 2025 09:57
Dövlət Komitəsi sosial şəbəkələrdə uşaqlarla bağlı videoların yayılmasına münasibət açıqlayıb
Dövlət Komitəsi sosial şəbəkələrdə uşaqlarla bağlı videoların yayılmasına münasibət açıqlayıb
18 avqust 2025 21:39
18 yaşadək uşaqları olan ailələrdə qeydə alınan boşanmaların sayı məlum olub
18 yaşadək uşaqları olan ailələrdə qeydə alınan boşanmaların sayı məlum olub
18 avqust 2025 14:55
Bu ilin 7 ayında əlilliyi olan şəxslərə 83 min reabilitasiya vasitəsi verilib
Bu ilin 7 ayında əlilliyi olan şəxslərə 83 min reabilitasiya vasitəsi verilib
16 avqust 2025 15:14
“Yeni Şirvan” yaşayış kompleksinin tikinti işləri davam etdirilir
Foto“Yeni Şirvan” yaşayış kompleksinin tikinti işləri davam etdirilir
15 avqust 2025 23:28
Azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşan sakinlərdən 5 min 420 nəfər məşğulluqla təmin edilib
FotoAzad olunmuş ərazilərdə məskunlaşan sakinlərdən 5 min 420 nəfər məşğulluqla təmin edilib
15 avqust 2025 16:32

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi