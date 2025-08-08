Haqqımızda

Ağdərə, Laçın və Xocalıda 220 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub

Ağdərə, Laçın və Xocalıda 220 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub Ağdərə, Laçın və Xocalıda 220 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub
Sosial müdafiə
8 avqust 2025 17:19
Ağdərə, Laçın və Xocalıda 220 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub

Ağdərə, Laçın və Xocalı rayonlarına köçürülmüş sakinlərdən ümumlikdə 220 şəxs üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar qurulub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, yeni köçürülən Ağdərə, Laçın, Xocalı rayonlarında daha 26 sakinə özünüməşğulluq proqramı üzrə aktivlər verilib.

Verilmiş aktivlər hesabına həmin sakinlər maldarlıq, keçiçilik, qoyunçuluq və arıçılıq zərfləri üzrə öz təsərrüfatlarını yaradıblar.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoВ Агдере, Лачыне и Ходжалы созданы малые хозяйства для более 200 человек

Ən vacib xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi