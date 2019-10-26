Prezident İlham Əliyev Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədri Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhanla görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da Sudan Respublikası Suveren Keçid Şurasının Sədri Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan ilə görüşüb.
Bu barədə "Report" Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da Sudan Respublikası Suveren Keçid Şurasının Sədri Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan ilə görüşüb.
Bu barədə "Report" Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
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