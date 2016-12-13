Prezident İlham Əliyev İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə birgə işçi nahar edib

Bakı. 13 dekabr. REPORT.AZ/ Dekabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İsrail Dövlətinin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə birgə işçi naharı olub.
"Report" xəbər verir ki, sonra Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Benyamin Netanyahu 1997-ci ilin avqustunda Bakıya səfəri zamanı Baş nazir Benyamin Netanyahunun ulu öndər Heydər Əliyev ilə görüşdüyü Şəfəq iqamətgahına gəliblər.
Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Benyamin Netanyahu burada xatirə şəkli çəkdiriblər.
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