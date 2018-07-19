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    Bakıda prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan-İtaliya biznes forumu keçirilib

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    Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və İtaliya Prezidentinin qızı Laura Mattarella da biznes forumda olublar

    Bakı. 19 iyul. REPORT.AZ/ Bu gün Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan-İtaliya biznes forumu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və ölkədə rəsmi səfərdə olan İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella biznes forumda iştirak ediblər.

    Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və İtaliya Prezidentinin qızı Laura Mattarella da biznes forumda olublar.

    Prezidentlər biznes forumda çıxış ediblər.

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