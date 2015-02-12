​Azərbaycanın birinci xanımı Pakistanın ali ordeni ilə təltif olunub

Bakı. 12 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Pakistan İslam Respublikasının “Hilal-e Pakistan” ordeni ilə təltif olunub.
Heydə Əliyev Fondunun mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Pakistan prezidenti Məmnun Hüseyn 11 fevral 2015-ci il tarixdə bu barədə sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, “Hilal-e Pakistan” Pakistan İslam Respublikasının ali ordenidir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva “Hilal-e Pakistan” ordeni ilə təltif olunan ilk birinci xanımdır.
News DepartmentXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş