​Azərbaycan XİN İtaliyanı təbrik etdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İtaliyanı Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirilib.

“İtaliyanı Respublika Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Azərbaycan və İtaliyanı dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələri bağlayır. Bu əlamətdar gündə dost İtaliya xalqına möhkəm cansağlığı, uğurlar, davamlı sülh və firavanlıq diləyirik”.

Our sincere congratulations on the occasion of the #RepublicDay of #Italy.



🇦🇿🇮🇹 are bound together by bonds of friendship & partnership.



On this remarkable day, we wish robust health, success & lasting peace & prosperity to the friendly people of Italy.#FestadellaRepubblica pic.twitter.com/8aLTVPl7PR