​Azərbaycan XİN İordaniyanı təbrik etdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İordaniyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirilib.

Təbrikdə deyilir: “İordaniyanın Müstəqillik Günü münasibətilə ən xoş arzu və təbriklərimizi çatdırırıq. Bu əhəmiyyətli gündə dost İordaniya xalqına möhkəm sağlamlıq, uğurlar və əbədi çiçəklənmə diləyirik”.

We convey our best wishes and congratulations on the occasion of the Independence Day of #Jordan



On this notable day, we wish strong health, success and everlasting prosperity to the friendly people of Jordan.@ForeignMinistry pic.twitter.com/3tOQ41fuLW