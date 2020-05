​Azərbaycan XİN Gürcüstanı təbrik etdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Gürcüstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirilib.

“Dost Gürcüstanı Müstəqillik Günü münasibətilə ən xoş arzularla səmimi-qəlbdən təbrik edirik.

Biz dost Gürcüstan xalqına möhkəm cansağlığı, uğurlar və əbədi firavanlıq diləyirik”.

Best wishes and cordial congratulations to friendly #Georgia 🇬🇪 on the occasion of its #IndependenceDay.



We wish strong health, success, and everlasting prosperity to the friendly people of Georgia. pic.twitter.com/ieEdJX8v5A