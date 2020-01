Zaur Darabzadə gənclərlə görüş keçirəcək - VİDEO

View this post on Instagram

Əziz gənclər və özünü gənc hiss edənlər! Mən - 23 saylı Nəsimi-Səbail dairəsindən deputatlığa namizəd Zaur Darab-zadə fevralın 1-də saat 12:00-da seçicilər və gənclər ilə görüş təşkil edirəm. Məni dəstəkləyən, ideyalarımı bölüşən, inanan, güvənən hər kəsi sabah yanımda görməkdən şad olaram🤝 Görüş Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin akt zalında baş tutacaq 📍 Hörmətlə, Sizin Zaur! #zaur23 #darabzadeh2020 #deyerverengelecek