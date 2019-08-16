Prezident DSX-nın hərbi qulluqçularını və mülki işçilərini təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.
"Report"un xəbərinə görə, sərəncamla Azərbaycan Respublikası sərhəd mühafizə orqanlarının yaranmasının 100 illiyi münasibətilə və dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
1-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə:
Quliyev Elçin İsağa oğlu – general-polkovnik
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə:
Mehdiyev İlham İsmayıl oğlu – general-leytenant
Tağıyev Rəsul Afiq oğlu – general-mayor
Məhərrəmov Aqşin Ramiz oğlu – polkovnik
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə:
Əkbərov İsmayıl Bayram oğlu – general-leytenant
Xəlilov Əsgər Sabir oğlu – general-leytenant
Abdullayev Cavid Mirhəmzə oğlu – general-mayor
Mirzəyev Nəsib Tahir oğlu – polkovnik-leytenant
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə:
Tağıyev Niyaməddin Məhərrəm oğlu – general-mayor
Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik
Qurbanov Babək Vahid oğlu – polkovnik-leytenant
Sultanov Vüsal Eynulla oğlu – polkovnik-leytenant
Rzayev Emin Salam oğlu – leytenant
“Vətən uğrunda” medalı ilə:
Abdullayev Şaiq Xəlil oğlu – polkovnik
Quliyev İlqar Vaqif oğlu – ədliyyə polkovniki
Rəhmanov Elşən Sabir oğlu – polkovnik
Əliyeva Zərifə Əli qızı – tibb xidməti polkovniki
Ağalarov Anar Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant
Bədəlov Fərhad Hacı oğlu – polkovnik leytenant
Əliyev Elçin Ərşad oğlu – polkovnik-leytenant
Abdullayev Xanlar Tofiq oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
İsmayılov Samir Əlimusa oğlu – mayor
Quliyev Nəhməd Səxavət oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Ələkbərov Babək Mürsəl oğlu – kapitan
Hüseynquliyev Şahin Yusif oğlu – baş leytenant
Səfərov Elvin Sərraf oğlu – baş leytenant
Əzizov Elçin Əvəz oğlu – baş leytenant
Qafarov Zahir Tahir oğlu – baş leytenant
Hacıyev Elnur Rasim oğlu – leytenant
Sultanov Anar Vəlixan oğlu – kiçik gizir
Zamanov Vüqar Allahverdi oğlu – kiçik gizir
Əsgərov Turqut Loğman oğlu – kiçik gizir
Məmmədov Vəli Mərdan oğlu – kiçik gizir
Sadıqov Ramin Məhəmməd oğlu – kiçik gizir
“İgidliyə görə” medalı ilə:
Məmmədov Baxşəli Musa oğlu – polkovnik
Məmmədov Samir Adil oğlu – polkovnik-leytenant
Şükürüllayev Təyyar Elməddin oğlu – polkovnik-leytenant
Tağıyev Ələddin Məzəddin oğlu – mayor
Ağayev Elgün Mahir oğlu – baş leytenant
Ömərov Nemət Abdul oğlu – baş leytenant
“Tərəqqi” medalı ilə:
Hüseynov Ayaz Əvəz oğlu – general-mayor
Abdullayev Azər Zahid oğlu
İmaməliyev Müşfiq Kamal oğlu
Kazım-Nicat Fəxri Fəxrəddin oğlu
Məmmədov Mir Abas Mir Qədir oğlu
Nağıyev Nihad Ramiq oğlu
Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə:
Cəfərov Azad Mətləb oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Hüseynov Zakir Əmir oğlu – polkovnik
Quliyev Mətin Ramiz oğlu – polkovnik
Nuriyev Əziz Məhəmməd oğlu – polkovnik
Abbasov Əhməd Ramazan oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Allahverdi Məhəmməd oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı
Məmmədov Tural Akif oğlu – polkovnik-leytenant
Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik-leytenant
Rəhimov İsrafil Əvəz oğlu – polkovnik-leytenant
Salmanov Tərlan Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant
Bayramov Şahmar Mübariz oğlu – mayor
İbrahimov İlkin Ələkbər oğlu – mayor
Əkbərov Ramil Yaşar oğlu – mayor
Ələkbərov Murad Mail oğlu – mayor
Əliyev İlkin Nizami oğlu – mayor
Əhədov Cavid Zabil oğlu – kapitan
Hacıyev Teymur Ədalət oğlu – baş leytenant
Hüseynov Mehdi Arif oğlu – baş leytenant
Tomayev Məhəmməd Cavanşir oğlu – baş leytenant
Məmmədov Nurlan Həsən oğlu – leytenant
Nəbili Alpər İbrahim oğlu – leytenant
Rizayev İlçin Telman oğlu – kiçik leytenant
Bəkirov Valeh Təşkilat oğlu – baş miçman
Kazımov Nurəddin Firudin oğlu – baş gizir
Niftullayev Vasid Sadiq oğlu – baş gizir
Bədirov Xəqani Mirqadir oğlu – gizir
Ələkbərov Məhəmmədəli Bayram oğlu – gizir
Həsənov Təbriz Hüseyn oğlu – gizir
Məmmədov Xaliq Mollaəhməd oğlu – gizir
Əzimli Pərvin Əlibaba oğlu – gizir
İbrahimli İsak Zahid oğlu – gizir
Babayev Kamran Əhliman oğlu – kiçik gizir
Hənifəyev Ruslan İbrahim oğlu – kiçik gizir
İbrahimov Nəsimi Məhərrəm oğlu – kiçik gizir
Rəfiyev Yaşar Yusif oğlu – kiçik gizir
Şıxmuradov Kamran Şıxverdi oğlu – kiçik gizir
Təhməzov Kənan Elşən oğlu – kiçik gizir
Məmmədov Mehdi Xanoğlan oğlu – baş çavuş
Məmmədov Səxavət Füzuli oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra).
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