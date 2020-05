Mehriban Əliyeva faşizm üzərində qələbə münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

View this post on Instagram

Əziz veteranlar! 9 May – Faşizm üzərində Qələbə Günü münasibətilə sizə və sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. Bu bayram həm sizin üçün, həm də ümumiyyətlə xalqımız üçün həmişə xüsusi əhəmiyyətə malik olub. Ölkəmiz tarixi qələbəyə mühüm töhfələr verib və bu, hər bir azərbaycanlıya daim qürur və fərəh hissi yaşadıb. Bu il sizin bu günü xüsusi səbirsizliklə gözlədiyinizi bilirəm. Çünki bu il Böyük Qələbənin 75 illiyi qeyd olunur. Həm Prezidentimiz, həm də mən 9 Mayda həmişə sizinlə görüşmüşük, bu əlamətdar tarixi sizinlə birgə qeyd etmişik. Təəssüf ki, bu il bütün dünyanı sarsıtmış koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkəmizdə tətbiq olunan karantin rejiminə görə sizinlə görüşə bilmirik. Sizin mərdliyiniz, cəsarətiniz, şücaətiniz əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Biz sizi çox sevirik, sizinlə fəxr edirik! Böyük Qələbə Gününüz mübarək! ⠀ Дорогие ветераны! Передаю вам и в вашем лице всему азербайджанскому народу свои искренние поздравления по случаю 9 Мая – Дня победы над фашизмом! Для вас и для всего нашего народа в целом этот праздник всегда представлял особую значимость. Наша страна внесла весомый вклад в историческую победу и это всегда вызывало в каждом азербайджанце чувство гордости и отрады. Я знаю, что в этом году вы ждали этот день с особым нетерпением. Потому что в этом году отмечается 75-летие Великой Победы. И наш Президент, и я 9 Мая всегда встречались с вами, вместе отмечали эту знаменательную дату. К сожалению, из-за карантинного режима, применяемого в нашей стране в связи с потрясшей весь мир пандемией коронавируса, в этом году мы не можем с вами встретиться. Ваша доблесть, мужество и отвага являются истинным примером патриотизма. Мы вас очень любим, мы гордимся вами! С Днём Великой Победы!