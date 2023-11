“Şkoda” yeni nəsil avtomobillərini təqdim edib

“Şkoda” yeni nəsil liftbek və superb universalını nümayiş etdirib.

"Report" Rusiya KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, bu avtomobillər benzin və dizel mühərriki variantlarında, habelə 100 kilometrədək elektrik gücünə malik doldurula bilən hibrid güc qurğusu ilə təqdim olunur.

Benzin mühərrikinin gücü 150 at gücündən 265 at gücünə qədər, dizel mühərrikinin gücü isə 150 və 193 at gücü təşkil edir.

Superb üçün diaqonalı 10 və ya 13 düym ekranı olan iki növ media sistemi, maşının funksiyalarının idarə edilməsi üçün sensor ekranlı üç dönmə tutacağı təmin edilib.

Universal tipli yeni nəsil avtomobilin kuzovu baqaj yerində elektrik naqillə təchiz olunub.

Yeni superb universalı Slovakiyadakı “Volkswagen Passat” avtomobillərinin zavodunda yığılacaq.