İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycanda bəzi sənaye məhəllələri özəlləşdiriləcək - EKSKLÜZİV

    Sənaye
    • 14 oktyabr, 2025
    • 14:03
    Azərbaycanda bəzi sənaye məhəllələri özəlləşdiriləcək - EKSKLÜZİV
    Elçin Kazımlı

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Neftçala, Masallı və Sabirabad sənaye məhəllələrinin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Agentliyin mətbuat katibi Elçin Kazımlı bildirib.

    "Təşəbbüskarlar bu sənaye məhəllələrinin idarəçiliyini öz üzərlərinə götürə bilərlər", - deyə o qeyd edib.

    Bununla belə, Agentlik rəsmisi deyib ki, qurum özəl sənaye məhəllələrinin koordinasiyasını həyata keçiləcək: "Bura rezident olmaq istəyən sahibkarların biznes planlarının təhlili və digər prosedurlar daxildir. İdarəçilik isə birbaşa təşəbbüskarların öhdəsinə veriləcək. Özəl sənaye məhəllələrinin rezidentləri dövlətin təqdim etdiyi vergi və gömrük güzəştlərindən investisiya təşviqi sənədi əsasında faydalana biləcəklər".

    Bundan başqa, E.Kazımlının sözlərinə görə, Azərbaycanda birbaşa da özəl sənaye məhəllələri yaradıla bilər: "Bununla bağlı təşəbbüslər irəli sürülüb, bu istiqamətdə müvafiq işlər aparılır və yaxın gələcəkdə ilk özəl sənaye məhəllələrinin yaradılması mümkün ola bilər".

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Sənaye məhəllələri özəlləşdirmə Elçin Kazımov
    В Азербайджане некоторые промкварталы будут приватизированы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Son xəbərlər

    15:12

    Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"

    Energetika
    15:00

    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb

    Futbol
    14:44

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Hərbi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirib

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:39

    Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblər

    Biznes
    14:38

    "Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Maliyyə
    14:29

    MM Azərbaycan və BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişini təsdiqləyəcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti