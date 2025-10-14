Azərbaycanda bəzi sənaye məhəllələri özəlləşdiriləcək - EKSKLÜZİV
- 14 oktyabr, 2025
- 14:03
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Neftçala, Masallı və Sabirabad sənaye məhəllələrinin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Bunu "Report"a açıqlamasında Agentliyin mətbuat katibi Elçin Kazımlı bildirib.
"Təşəbbüskarlar bu sənaye məhəllələrinin idarəçiliyini öz üzərlərinə götürə bilərlər", - deyə o qeyd edib.
Bununla belə, Agentlik rəsmisi deyib ki, qurum özəl sənaye məhəllələrinin koordinasiyasını həyata keçiləcək: "Bura rezident olmaq istəyən sahibkarların biznes planlarının təhlili və digər prosedurlar daxildir. İdarəçilik isə birbaşa təşəbbüskarların öhdəsinə veriləcək. Özəl sənaye məhəllələrinin rezidentləri dövlətin təqdim etdiyi vergi və gömrük güzəştlərindən investisiya təşviqi sənədi əsasında faydalana biləcəklər".
Bundan başqa, E.Kazımlının sözlərinə görə, Azərbaycanda birbaşa da özəl sənaye məhəllələri yaradıla bilər: "Bununla bağlı təşəbbüslər irəli sürülüb, bu istiqamətdə müvafiq işlər aparılır və yaxın gələcəkdə ilk özəl sənaye məhəllələrinin yaradılması mümkün ola bilər".