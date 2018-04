Türkiyədən Azərbaycana ixracı ehtimal olunan təhlükəli qida məhsullarının adları açıqlanıb - SİYAHI

S/N Firma adı və ünvanı Məhsulun Türk dilində adı Məhsulun Azərbaycan dilində adı Məhsulun markası Qeyd Məhsulun partiya/seriya nömrəsi

1 Macit Mandıra Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Yenikent-Sincan/ANKARA Hicret Et ve Süt Ürünleri (Hicret Et) Ümraniye/İSTANBUL Kokteyl Sosis (Dana) Kokteyl dana sosis Danacızade Tək dırnaqlı heyvan ətinin aşkarlanması 161027

Fermente Klasik Kangal Sucuk Fermentasiya olunmuş klassik kolbasa Danacızade Tək dırnaqlı heyvan ətinin aşkarlanması 161026

2 Aytaç Vardar Sucuk İmalatı İncirliova/AYDIN Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Termik emal görmüş dana kolbasa Vardar Ege Et ve Et Ürünleri Donuz ətinin aşkarlanması 140101

3 Baytür Et Sucukları Sungurlu/ÇORUM Kangal Sucuk Kanqal kolbasa Yetaş Tək dırnaqlı heyvan ətinin açkarlanması 27.04.2017

4 Osmanlı Kavurma Gündoğdu Beldesi-RİZE Kavurma Qovurma Os-Kav Rize Kavurma Tək dırnaqlı heyvan ətinin aşkarlanması 03/2017

5 Çolakoğlu Sucuk Besicilik Gıda ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİR Isıl İşlem Görmüş Hindi Baton Sucuk Termik emal görmüş hindtoyuğu baton kolbasa Çolakoğlu Quş ətinin aşkarlanması 2220

6 Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. Kemalpaşa/İZMİR Uzun Sosis Avantajlı Paket Uzun sosis Pınar Baş ətinin aşkarlanması 36410-1

7 ASM Et ve Et Ürünleri Hay.Gıda İm.Mob.İth.İhr. San.Tic.Ltd.Şti. Melikgazi/KAYSERİ Fermente Sucuk Fermentasiya olunmuş kolbasa Mercan Dəri toxumasının aşkarlanması 15.05.2017

8 Çalık Itriyat Dağ. Gıda Man. Tem. Med. İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. Maraşal Çakmak Mahallesi Serdar Sokak No:34-1/A-B Sincan/ANKARA Isıl İşlem Görmüş Sucuk Termik emal görmüş kolbasa Çalık Lezzet-i Ala Afyon Usulü Quş ətinin aşkarlanması 02.01.2017

9 Ceylanoğlu Tav. Et ve Gıda Ürn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. AFYONKARAHİSAR Isıl İşlem Görmüş Sucuk Termik emal görmüş kolbasa Oğuz Ceylan Baş əti 30.10.2016

10 Ertuğ Et ve Et Mamulleri Gıda Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Şuhut/AFYONKARAHİSAR Isıl İşlem Görmüş Sucuk Termik emal görmüş kolbasa Gündüz Quş ətinin aşkarlanması 09.12.2016

11 Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. AFYONKARAHİSAR Isıl İşlem Görmüş Sucuk Termik emal görmüş kolbasa Murat Sardoğan Özbesim Quş ətinin aşkarlanması 26.11.2016

12 Zafer Sucukları Entegre Et Tesisleri Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. AFYONKARAHİSAR Isıl İşlem Görmüş Dana Etli Sucuk Termik emal görmüş dana kolbasa Afyon Tekbir Sucukları Baş ətinin açkarlanması 28.12.2016

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Termik emal görmüş dana kolbasa Afyon Zafer Quş ətinin açkarlanması 15.12.2016

13 Kuzin Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Mudanya/BURSA Kuzin Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Mudanya/BURSA Fermente Sucuk Fermentasiya olunmuş kolbasa Efsun Quş ətinin aşkarlanması 10121006

14 Ecede Ev Mantısı Beykoz/İSTANBUL Mantı (Dana Eti) Dana ətindən mantı Ecede Ev Mantısı Daxili orqanların aşkarlanması 16.01.2017

15 Can Kılıç Gıda Hayv. Sağ. ve Tar. İml. Tic. ve Paz. İhr. İth. Ltd. Şti. Çivril/DENİZLİ Dana Etli Isıl İşlem Görmüş Sucuk Termik emal görmüş dana ətindən kolbasa Yusuf Beyoğlu Quş ətinin aşkarlanması 29.07.2017

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Termik emal görmüş dana kolbasa Afyon Vadisi Baş ətinin aşkarlanması 02.05.2017

16 Danacı Et Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocasinan/KAYSERİ Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk Termik emal görmüş kanqal kolbasa Zirve Danacı Quş ətinin aşkarlanması 10.02.2017