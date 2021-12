ÜST rəhbərindən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəalı ilə bağlı paylaşım

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə heyətinin üzvü, Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri (2001-2002) Zlatko Laqumdziyanın doğum gününü təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, ÜST rəhbəri bununla bağlı özünün tviter dəki hesabında paylaşım edib.

“Doğum gününüz mübarək olsun Laqumdziya. Hamı üçün sağlamlıq və bərabərlik üçün güclü təbliğatınıza görə təşəkkür edirəm”, - deyə ÜST rəhbəri paylaşımında qeyd edib. ÜST rəhbəri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Zlatko Laqumdziyanın doğum günü ilə bağlı təbrik çarxını da paylaşıb.