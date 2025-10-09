İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    • 09 oktyabr, 2025
    • 19:02
    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (ÜHST) rəsmi məlumatlarına əsasən, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Uelsin Pouis, Monmutşir bölgələrində blutanq xəstəliyi, İspaniya Krallığının Kataloniya muxtar icmasında nodulyar dermatit xəstəliyi, Almaniya Federativ Respublikasının Türingiya vilayətində, İran İslam Respublikasının Ərdəbil əyalətində, Bolqarıstan Respublikasının Haskovo vilayətində, Danimarka Krallığının Cənubi Danimarka regionunda, Niderland Krallığının Drente əyalətində isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən bildirilib.

    Belə ki, respublika ərazisinin həmin yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə qeyd olunan ərazilərdən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla, müvafiq malların idxalına ÜHST-nin "Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi"nə uyğun olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub.

    Eyni zamanda, müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edilib.

    Quş qripi Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

    Son xəbərlər

    19:13

    Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edir

    Xarici siyasət
    19:12

    Netanyahunun ofisi Trampa Nobel Sülh Mükafatının verilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    19:09

    Azərbaycan və Rusiya Prezidentlərinin görüşü: "Təyyarə böhranı"nın həllində mühüm addım - ŞƏRH

    Analitika
    19:02

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    18:51
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ HHQ komandanları görüşüb

    Hərbi
    18:47

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    18:40

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    18:33

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    18:32

    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti