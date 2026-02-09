İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda 38 il ərzində 11 mindən çox İİV xəstəsi olub

    Sağlamlıq
    • 09 fevral, 2026
    • 11:00
    Azərbaycanda 38 il ərzində 11 mindən çox İİV xəstəsi olub

    Azərbaycanda 1987-ci ildən 2025-ci ilin ikinci rübünün sonunadək, 11 min 58 nəfər Səhiyyə Nazirliyinin Qazanılmış İmmunçatışmazlığı Sindromu ilə (QİÇS) Mübarizə Mərkəzində rəsmi qeydiyyata alınıb.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Həmin şəxslərdən 70 %-i kişilər, 30 %-i isə qadınlardır. Ölkədə 2006-cı ildən etibarən tətbiq edilən antiretrovirus müalicə proqramı çərçivəsində isə hazırda on mindən çox İİV-lə yaşayan şəxs daimi nəzarət və müalicə altındadır.

    Xatırladaq ki, İnsan İmmunçatışmazlığı Virusu (İİV) – İnsan orqanizmində immun sistemin tədricən zəifləməsi ilə xarakterizə olunan, müalicə edilən müxtəlif ağırlaşmalar və yanaşı xəstəliklərin inkişafına gətirib çıxaran xroniki infeksion xəstəlikdir. Azərbaycanda ilk İİV-ə yoluxmuş şəxs 1987-ci ildə aşkarlanıb.

    İnsan İmmunçatışmazlığı Virusu QİÇS QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi

