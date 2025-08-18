Haqqımızda

Naxçıvanda daha bir kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

Naxçıvanda daha bir kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan dövlət nəzarəti tədbirləri zamanı Naxçıvan şəhəri Ə.Əliyev küçəsi 5a ünvanında fəaliyyət göstərən “Gəlinqaya” kafesində nöqsanlar aşkar edilib.
Sağlamlıq
18 avqust 2025 18:53
Naxçıvanda daha bir kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan dövlət nəzarəti tədbirləri zamanı Naxçıvan şəhəri Ə.Əliyev küçəsi 5a ünvanında fəaliyyət göstərən “Gəlinqaya” kafesində nöqsanlar aşkar edilib.

Agentlikdən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, kafedə sanitar-gigiyenik qaydalara əməl olunmadığı, alət və avadanlıqların yararsız vəziyyətdə olduğu, dezinfeksiya işlərinin aparılmadığı, mal qonşuluğu prinsipinə riayət olunmadığı, işçilərin tibbi müayinələrdən keçmədiyi, tavan və döşəmənin tamlığının pozulduğu aşkarlanıb.

Aşkarlanan nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq göstərişlər verilmiş və çatışmazlıqlar aradan qaldırılanadək kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bolqarıstan və Xorvatiyanın bəzi vilayətlərindən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bolqarıstan və Xorvatiyanın bəzi vilayətlərindən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
18 avqust 2025 16:09
Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin nəzdində yeni Uşaq Vərəm Xəstəxanası fəaliyyətə başlayıb
FotoAğciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin nəzdində yeni Uşaq Vərəm Xəstəxanası fəaliyyətə başlayıb
18 avqust 2025 12:16
Ötən il Azərbaycanda bir yaşa qədər körpələrin ən çox hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyi məlum olub
Ötən il Azərbaycanda bir yaşa qədər körpələrin ən çox hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyi məlum olub
18 avqust 2025 11:03
Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan körpə ölümlərinin sayı açıqlanıb
Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan körpə ölümlərinin sayı açıqlanıb
18 avqust 2025 10:38
Azərbaycanda ilk dəfə donuz modelində Laparoskopik kurs keçirilib
FotoAzərbaycanda ilk dəfə donuz modelində Laparoskopik kurs keçirilib
16 avqust 2025 17:40
Naxçıvanda daha bir kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
FotoNaxçıvanda daha bir kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
15 avqust 2025 18:23
Füzulidə istifadəyə yararsız 50 ton pestisidlər zərərsizləşdirilmək üçün xüsusi poliqona daşınıb
FotoFüzulidə istifadəyə yararsız 50 ton pestisidlər zərərsizləşdirilmək üçün xüsusi poliqona daşınıb
15 avqust 2025 16:29
AQTA Rusiyanın istehsalçı şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırılıb
AQTA Rusiyanın istehsalçı şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırılıb
15 avqust 2025 16:15
İlin ilk altı ayında Azərbaycanda 1510 əkiz, 63 üçəm doğulub
İlin ilk altı ayında Azərbaycanda 1510 əkiz, 63 üçəm doğulub
15 avqust 2025 14:53
Culfada kafedə ciddi nöqsanlar aşkarlanıb, fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
FotoCulfada kafedə ciddi nöqsanlar aşkarlanıb, fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
15 avqust 2025 13:23

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi