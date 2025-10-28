İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bu ilin doqquz ayında 114 körpənin topuq testi müayinəsi pozitiv çıxıb

    Sağlamlıq
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:12
    Bu ilin doqquz ayında 114 körpənin topuq testi müayinəsi pozitiv çıxıb

    Bu ilin doqquz ayı ərzində Yeni Klinikada 847 min 644 topuq testi müayinəsi aparılıb, onlardan 114-nün cavabı pozitiv çıxıb.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müayinələrdən keçən yeni doğulanların sayı 169 min 529 olub.

    Qeyd edək ki, bu, yeni doğulmuş körpələrdə aparılan laborator analizdir. Bunun vasitəsilə irsi və metabolik xəstəliklər (məsələn, fenilketonuriya, hipotiroidizm, qlükoza pozğunluğu və s.) erkən aşkarlanır.

    Topuq testi yenidoğulmuşların topuq nahiyəsindən qan nümunəsi götürülməklə həyata keçirilir. Qan nümunəsi vaxtında doğulan və qidalanmağa başlayan uşaqlardan doğuşdan iki gün, vaxtından tez doğulan uşaqlardan isə bir həftə sonra götürülür.

    TƏBİB Topuq testi “Yeni klinika”
    Foto
    За 9 месяцев результаты пяточного теста 114 человек оказались положительными

    Son xəbərlər

    09:33

    London klubu futbolçusu ilə yollarını ayırmaq istəyir

    Futbol
    09:26

    Vinisius Juniorun "Real"dan ayrılmaq istəməsinin səbəbi bəlli olub

    Futbol
    09:22

    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollara düşüb

    Energetika
    09:14

    Bərdədə minik avtomobilləri toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    09:12

    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə start verilir

    Futbol
    09:12
    Foto

    Bu ilin doqquz ayında 114 körpənin topuq testi müayinəsi pozitiv çıxıb

    Sağlamlıq
    09:10

    Azərbaycan BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasını imzalayıb

    Xarici siyasət
    09:03

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Qazaxıstan klubundan ayrılan həndbolçu Azərbaycan təmsilçisinə keçib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti