Azərbaycan və Almaniya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub - YENİLƏNİB

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov və Almaniya Federativ Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Ralf Horlemann arasında ikitərəfli görüş keçirilib.

TƏBİB-dən "Report"a verilən məlumata görə, görüşün məqsədi tanışlıq və mümkün əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirəsi olub.

Görüşdə TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini Anar İsrafilov və aidiyyəti departamentlərin rəhbərləri iştirak edib.

Azərbaycan-Almaniya arasında dinamik inkişaf edən əməkdaşlıq əlaqələri, eyni zamanda ölkələrimiz arasında səhiyyə, tibb, əczaçılıq sahələrində də əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Vüqar Qurbanov TƏBİB-in fəaliyyət istiqamətləri, son illər səhiyyə sahəsində həyata keçirilən islahatlar, ölkəmizdə icbari tibbi sığorta modelinin tətbiqi və əldə olunan nəticələr barədə səfirə ətraflı məlumat verib.

Bildirilib ki, TƏBİB-in tabeliyində fəaliyyət göstərən Yeni Klinika və Almaniya Federativ Respublikasının Haydelberq Universitetinin Manhaym Tibb Mərkəzi arasında imzalanan Anlaşma Memorandumuna əsasən hazırda sözügedən Mərkəzlə Yeni Klinika arasında səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur.

TƏBİB tərəfindən təşkil olunan Dünya Azərbaycanlı Təbiblərin I Simpoziumuna qatılan həkimlər arasında Almaniyadan gələn həkimlərin üstünlük təşkil etdiyini diqqətə çatdıran V.Qurbanov gələcəkdə də qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində yerli həkimlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsinin təmin edilməsi, birgə təlimlərin təşkil edilməsi sahəsində əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edib.

TƏBİB-in İcraçı direktoru COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə Almaniya hökumətinin dəstəyi üçün səfirə təşəkkür edib. O, yeni innovativ texnologiyaların tətbiq edildiyi Almaniyanın mövcud səhiyyə sisteminin mənimsənilməsinin müasir səhiyyə idarəetmə modelinin tətbiqi baxımdan TƏBİB üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.

Səfir Ralf Horlemann öz növbəsində bildirib ki, səhiyyə sistemi dünyada olduğu kimi, Almaniyada da cəmiyyətin əsas sütünlarından biri hesab olunur. O qeyd edib ki, Almaniyanın səhiyyə sistemi böyük özəl klinikalar, xəstəxanalar və elmi-tədqiqat mərkəzləri tərəfindən formalaşdırılır. Ümumilikdə, səhiyyə sahəsində innovativ yeni texnologiyaların tətbiqi əsas götürülür və bu gün tibbi avadanlıqların nəhəng istehsalçıları arasında alman şirkətlərinin məhsulları öz keyfiyyəti ilə seçilir.

Eyni zamanda səfir əhalinin daha keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin edilməsi üçün Almaniya hökumətinin dəstəyini vurğulayaraq, ötən il Almaniya hökuməti tərəfindən tibb müəssisələrinə 22 milyard maliyyə dəstəyi göstərildiyini də qeyd edib.

Sonda əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi qərara alınıb.

13.06

