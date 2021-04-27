14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb - SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən 19-24 aprel tarixlərində ümumilikdə 14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınaraq qeydiyyat şəhadətnaməsi sifarişçiyə təqdim edilib.
AQTA-dan "Report"a verilən məlumata görə, qeydiyyata alınan baytarlıq preparatlarından 5 ədədi Çin Xalq Respublikası, 9 ədədi isə Türkiyə istehsalıdır.
|
№
|
İstehsalçı ölkə
|
İstehsalçı şirkət
|
Preparatın adı
|
Preparatın növü
|
1
|
Türkiyə
|
RENA IMPEX
|
Renaphos 22,7% P
|
Yem əlavəsi
|
2
|
Türkiyə
|
ARİON İLAÇ San ve Tic. A.Ş
|
Pentril 10%-li
|
Baytarlıq preparatı
|
3
|
Türkiyə
|
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
|
MASTİDOLL-3
|
Baytarlıq preparatı
|
4
|
Türkiyə
|
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
|
PASTEDOLL-3
|
Baytarlıq preparatı
|
5
|
Türkiyə
|
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
|
TRİCODOLL
|
Baytarlıq preparatı
|
6
|
Türkiyə
|
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
|
DOLLİ-SERA
|
Baytarlıq preparatı
|
7
|
Türkiyə
|
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
|
TAYLEDOLL
|
Baytarlıq preparatı
|
8
|
Türkiyə
|
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
|
ULTRADOLL-8
|
Baytarlıq preparatı
|
9
|
Türkiyə
|
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
|
ORFDOLL
|
Baytarlıq preparatı
|
10
|
Çin Xalq Respublikası
|
Hebei Lihua Pharmaceutical Co.
|
Straptomesin
|
Baytarlıq preparatı
|
11
|
Çin Xalq Respublikası
|
Hebei Lihua Pharmaceutical Co.
|
Alben 2500 tablet
|
Baytarlıq preparatı
|
12
|
Çin Xalq Respublikası
|
Hebei Lihua Pharmaceutical Co.
|
Fe-neks 300
|
Baytarlıq preparatı
|
13
|
Çin Xalq Respublikası
|
Hebei Lihua Pharmaceutical Co.
|
Oksitetrasklin 20% LA
|
Baytarlıq preparatı
|
14
|
Çin Xalq Respublikası
|
Hebei Lihua Pharmaceutical Co.
|
Niklasan
|
Baytarlıq preparatı