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14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb - SİYAHI

14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb - SİYAHI Qeydiyyata alınan baytarlıq preparatlarından 5 ədədi Çin Xalq Respublikası, 9 ədədi isə Türkiyə istehsalıdır
Sağlamlıq
27 Aprel , 2021 14:15
14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb - SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən 19-24 aprel tarixlərində ümumilikdə 14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınaraq qeydiyyat şəhadətnaməsi sifarişçiyə təqdim edilib.

AQTA-dan "Report"a verilən məlumata görə, qeydiyyata alınan baytarlıq preparatlarından 5 ədədi Çin Xalq Respublikası, 9 ədədi isə Türkiyə istehsalıdır.

İstehsalçı ölkə

İstehsalçı şirkət

Preparatın adı

Preparatın növü

1

Türkiyə

RENA IMPEX

Renaphos 22,7% P

Yem əlavəsi

2

Türkiyə

ARİON İLAÇ San ve Tic. A.Ş

Pentril 10%-li

Baytarlıq preparatı

3

Türkiyə

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş

MASTİDOLL-3

Baytarlıq preparatı

4

Türkiyə

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş

PASTEDOLL-3

Baytarlıq preparatı

5

Türkiyə

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş

TRİCODOLL

Baytarlıq preparatı

6

Türkiyə

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş

DOLLİ-SERA

Baytarlıq preparatı

7

Türkiyə

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş

TAYLEDOLL

Baytarlıq preparatı

8

Türkiyə

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş

ULTRADOLL-8

Baytarlıq preparatı

9

Türkiyə

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik
Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş

ORFDOLL

Baytarlıq preparatı

10

Çin Xalq Respublikası

Hebei Lihua Pharmaceutical Co.

Straptomesin

Baytarlıq preparatı

11

Çin Xalq Respublikası

Hebei Lihua Pharmaceutical Co.

Alben 2500 tablet

Baytarlıq preparatı

12

Çin Xalq Respublikası

Hebei Lihua Pharmaceutical Co.

Fe-neks 300

Baytarlıq preparatı

13

Çin Xalq Respublikası

Hebei Lihua Pharmaceutical Co.

Oksitetrasklin 20% LA

Baytarlıq preparatı

14

Çin Xalq Respublikası

Hebei Lihua Pharmaceutical Co.

Niklasan

Baytarlıq preparatı
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