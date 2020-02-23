Звукозапись о коронавирусе не соответствует действительности - ОФИЦИАЛЬНО

"Звуковые записи, распространенные в социальных сетях о размещении пациентов с коронавирусом в Центральной клинической больнице не соответствуют действительности".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

"В случае опасности вируса у лиц, въезжающих в страну, они помещаются в специально выделенные государственные медицинские учреждения.

На данный момент нет размещенных в больницу с подозрением на коронавирус.

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию призывают граждан верить только официальной информации", - говорится в заявлении.