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В Агдаше задержан больной ковидом, собиравшийся выехать в Баку

В Агдаше задержан больной ковидом, собиравшийся выехать в Баку Больной коронавирусом возвращен на место проживания
Здоровье
7 декабря 2020 г. 10:28
В Агдаше задержан больной ковидом, собиравшийся выехать в Баку

При проверке сотрудниками Агдашского районного отдела полиции больных коронавирусом, проживающих на территории района и получающих лечение на дому, стало известно, что житель села Садават Таир Ахмедов покинул место жительства.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, Т.Ахмедов получал лечение в домашних условиях из-за положительного результата теста на COVID-19.

В нарушение правил он покинул место жительства и был задержан при попытке выехать в Баку.

Больной коронавирусом возвращен на место проживания.

В отношении Т.Ахмедова, создавшего условия для распространения инфекции и поставившего под угрозу здоровье других, в Агдашском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Ağdaşdan Bakıya getmək istəyən koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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