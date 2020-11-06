Знаком чего является горечь во рту у взрослых?

Рецепторы, находящиеся в ротовой полости, способны отличать пять различных вкусов — горький, сладкий, кислый, соленый, пресный. Но иногда бывает так, что человек чувствует только привкус горечи, причем он никак не связан с едой.

Рецепторы, находящиеся в ротовой полости, способны отличать пять различных вкусов — горький, сладкий, кислый, соленый, пресный. Но иногда бывает так, что человек чувствует только привкус горечи, причем он никак не связан с едой.

Как сообщает Report, такое явление часто отмечается у людей старше 40 лет.

Особенно сильно горечь ощущается по утрам. Существует много причин ее появления. В случае, когда горький привкус во рту не проходит долгое время, стоит насторожиться и обратиться к врачу. Очень часто этот симптом может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Список причин, которые приводят к появлению горечи во рту, весьма обширен.

Некачественная еда. К появлению вкуса горечи может привести плохо приготовленная, подгоревшая пища. Если попить воды, ощущение станет меньше, но неприятное послевкусие будет сохраняться еще до 30 - 40 минут.

Часто горький привкус появляется, если поесть залежалых орешков или семечек – жирные кислоты, которые есть в их составе, распадаются и образуют горьковатые химические соединения.

Если дело в еде, симптом не сопровождают боль или расстройства желудочно-кишечного тракта.

Возрастные изменения. С возрастом постепенно атрофируется слизистая во рту, пожилым становится труднее отличать разные вкусы. Как следствие, во время еды максимально отчетливо выражен горький вкус, а остальные вкусовые оттенки практически не определяются. Причем это не зависит от того, что именно есть пожилой человек, и связано с пониженной выработкой слюны и размножением болезнетворной микрофлоры.

Курение. Смолы и никотин, которые входят в состав табака, могут задерживаться на слизистой полости рта и вызывать вкус горечи. Если к этому добавляется еще и металлический привкус, надо срочно идти к врачу.

Гепатит. Заболевание печени может иметь разные причины, но проявляется всегда примерно одинаково – горечь, боли и тяжесть в области правого подреберья, тошнота, рвота с примесью желчи.