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Жителю Сингапура по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer

Жителю Сингапура по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer Никаких осложнений выявлено не было
Здоровье
6 февраля 2021 г. 17:16
Жителю Сингапура по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer

Сотруднику одного из медицинских учреждений Сингапура ошибочно была введена пятикратная доза вакцины от коронавируса Pfizer - BioNTech, однако никаких осложнений выявлено не было.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Национального офтальмологического центра, где 14 января произошел инцидент.

"Ошибка была обнаружена сразу же после инъекции, после чего сотрудник центра незамедлительно был госпитализирован", - указывается в заявлении. "Никаких побочных эффектов обнаружено не было", - добавили в медучреждении. "Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией", - сообщили в центре.

Вакцинация от коронавируса началась в Сингапуре в конце прошлого года, первыми препарат Pfizer - BioNTech получили медицинские работники, затем члены правительства во главе с премьер-министром Ли Сянь Луном, а также категории граждан, входящие в группу риска.

Власти также пообещали выплачивать по 10 тыс. сингапурских долларов (7,5 тыс. долларов США) при серьезных побочных эффектах от вакцины. В случае летального исхода или получения тяжелых осложнений, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь, правительство выплатит по 225 тыс. сингапурских долларов (169 тыс. долларов США).

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