Жителям Сальяна начали вводить вторую дозу вакцины COVID-19

Процесс вакцинации продолжается

В Сальяне стартовал второй этап вакцинации от COVID-19.

Как сообщает региональное бюро Report, вакцинация проводится в отделении инфекционных заболеваний Сальянской центральной районной больницы.

На начальном этапе были вакцинированы работники здравоохранения, лица старше 50 лет. На втором этапе вакцинируются лица, относящиеся к группе повышенного риска (хронические заболевания дыхательной системы, гемодиализ, сахарный диабет, ожирение).

На втором этапе вакцинации также используется вакцина "Coronavac" производства китайской компании SinoVac.

На сегодняшний день в Сальянском районе 8 758 человек вакцинированы от коронавируса. Из них 2 559 человек старше 65 лет, 5 466 человек в возрасте от 50 до 65 лет и 733 человека в возрасте до 50 лет.

В настоящее время процесс вакцинации продолжается.