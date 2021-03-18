О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жителям Сальяна начали вводить вторую дозу вакцины COVID-19

Жителям Сальяна начали вводить вторую дозу вакцины COVID-19 Процесс вакцинации продолжается
Здоровье
18 марта 2021 г. 14:44
Жителям Сальяна начали вводить вторую дозу вакцины COVID-19
0 : 00
0 : 00

В Сальяне стартовал второй этап вакцинации от COVID-19.

Как сообщает региональное бюро Report, вакцинация проводится в отделении инфекционных заболеваний Сальянской центральной районной больницы.

На начальном этапе были вакцинированы работники здравоохранения, лица старше 50 лет. На втором этапе вакцинируются лица, относящиеся к группе повышенного риска (хронические заболевания дыхательной системы, гемодиализ, сахарный диабет, ожирение).

На втором этапе вакцинации также используется вакцина "Coronavac" производства китайской компании SinoVac.

На сегодняшний день в Сальянском районе 8 758 человек вакцинированы от коронавируса. Из них 2 559 человек старше 65 лет, 5 466 человек в возрасте от 50 до 65 лет и 733 человека в возрасте до 50 лет.

В настоящее время процесс вакцинации продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda COVID-19 vaksininin 2-ci dozası vurulur

Новости партнеров

Другие новости из категории

TƏBİB: Британский штамм коронавируса более заразен
TƏBİB: Британский штамм коронавируса более заразен
18 марта 2021 г. 14:36
Используемая в Азербайджане вакцина эффективна и против британского штамма
Используемая в Азербайджане вакцина эффективна и против британского штамма
18 марта 2021 г. 12:59
Названа сумма, потраченная на прибывших для лечения гази израильских врачей
Названа сумма, потраченная на прибывших для лечения гази израильских врачей
18 марта 2021 г. 12:35
Раскрыто число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
Раскрыто число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
18 марта 2021 г. 12:28
В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса
В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса
18 марта 2021 г. 12:27
Названы помогающие выспаться продукты
Названы помогающие выспаться продукты
18 марта 2021 г. 08:45
Доктор наук: В преддверии праздника междугородние поездки должны быть сведены к минимуму
Доктор наук: В преддверии праздника междугородние поездки должны быть сведены к минимуму
17 марта 2021 г. 20:54
Ученые связали скорость ходьбы с риском смерти от COVID-19
Ученые связали скорость ходьбы с риском смерти от COVID-19
17 марта 2021 г. 19:56
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi