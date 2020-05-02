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Жителей Баку просят сегодня не выходить на улицы без надобности

Жителей Баку просят сегодня не выходить на улицы без надобности

© Report

В эти часы в Баку в очередной раз проводятся усиленные дезинфекционные работы на более чем 200 главных улицах и проспектах города, выбранных в соответствии с интенсивностью и плотностью движения.

Об этом Report сообщили в коммунальных структурах столицы.

Помимо центральных улиц, дезинфекционные работы проводятся также на основных дорогах бакинских поселков и жилых массивов.

Учитывая определенную токсичность используемых при дезинфекционных работах веществ, жителей просят без серьезной надобности не выходить на улицы.

Сотрудники Бакинского транспортного агентства также приняли участие в мероприятии и провели дезинфекционные работы на автобусных остановках.

В течение дня более 2000 сотрудников коммунальных служб столицы будут проводить медико-профилактические работы с дезинфицирующими аппаратами на тротуарах, обочинах дорог, в парках и скверах, на территориях перед объектами.

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