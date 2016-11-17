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    Жительница Баку родила пятерню, ни один из младенцев не выжил

    Это была вторая беременность 25-летней женщины

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Республиканском перинатальном центре женщина родила пятерню. Ни один из младенцев не выжил.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный акушер-гинеколог республики и директор центра Севиндж Мамедова.

    По ее словам, это была вторая беременность Айсель Азимзаде (1991 г.р.).

    "11 ноября она поступила в больницу с сильным кровотечением. В ходе обследования у женщины были выявлены проблемы печени и почек. В настоящее время женщина проходит лечение в больнице", - сказала С.Мамедова. 

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