Жительница Баку родила пятерню, ни один из младенцев не выжил

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Республиканском перинатальном центре женщина родила пятерню. Ни один из младенцев не выжил.

Как сообщает Report, об этом заявила главный акушер-гинеколог республики и директор центра Севиндж Мамедова.

По ее словам, это была вторая беременность Айсель Азимзаде (1991 г.р.).

"11 ноября она поступила в больницу с сильным кровотечением. В ходе обследования у женщины были выявлены проблемы печени и почек. В настоящее время женщина проходит лечение в больнице", - сказала С.Мамедова.