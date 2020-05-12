​Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса

Заражение коронавирусом может влиять на репродуктивную систему женщин.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", соответствующее исследование провели ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University).

Ученые отметили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как в них в большом количестве представлен белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно через него вирус проникает в организм. Специалисты также рассказали о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких.

Коронавирус может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через "повсеместную экспрессию ACE2". В итоге это может привести к бесплодию. Также ученые предупредили о возможном нарушении менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме у беременных, и других патологиях.

Медики посоветовали наблюдаться женщин уже после выздоровления у врача.

Ранее в Китае излечившихся от коронавируса мужчин призвали провериться на бесплодие. Однако позднее сообщение было удалено с правительственного сайта.