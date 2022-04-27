Ждать ли отмены COVID-паспортов в Азербайджане?

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев прокомментировал возможную отмену в ближайшем будущем требования о наличии паспортов COVID-19.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев прокомментировал возможную отмену в ближайшем будущем требования о наличии паспортов COVID-19.

Отвечая на вопрос корреспондента Report в Шамахы, министр отметил, что требование об обязательном использовании медицинских масок в закрытых помещениях будет отменено в стране с 1 мая, но населению все же следует соблюдать меры предосторожности, так как пандемия продолжается.

Рекомендовав носить медицинскую маску в закрытых помещениях, министр отметил: "Что касается других ограничений, то это зависит от текущей эпидемиологической ситуации, потому что снятие всех ограничений сразу может привести к резкому росту числа новых заражений коронавирусом".

"Одним из основных показателей является количество госпитализированных. В результате успешной кампании по вакцинации и противоэпидемиологических мер в стране ситуация сейчас стабильная. Это обнадеживающий факт, но не стоит пренебрегать мерами предосторожности", - сказал Т.Мусаев.