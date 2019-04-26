Жалобщик: Трехмесячный младенец скончался из-за халатности врачей

В Азербайджане в результате врачебной халатности умер 3-месячный ребенок.

По этому поводу с жалобой в Report обратился дедушка малышки Сарраф Аскеров.

По его словам, из-за проблем в состоянии здоровья внучки Медины Аскерзаде 28 марта он доставил малышку в Республиканскую детскую клиническую больницу министерства здравоохранения: "Мы отвезли малышку к врачу, так как она была вялой и отсутствовал аппетит. Когда мы смотрели на Медину, она улыбалась. Сначала ребенку сделали УЗИ и сказали, что каких-либо проблем нет, селезенка, почки и печень в норме. Врачи заявили, что причиной отсутствия аппетита может быть малокровие.

Когда мы были в приемной Республиканской детской клинической больницы к нам позвали заведующую отделом реанимации Севду Алиеву. Вместе с ней мы отнесли ребенка наверх. Сначала там нам сказали, что малышка вполне здорова и у нее нет никаких проблем. Они видели, что мы сильно обеспокоены состоянием Медины. Затем ребенка осмотрела врач отделения реанимации Садагат Абилова. На ощупь осмотрев ребенка, она заявила, что у нее увеличились селезенка и печень. Мы показали ей результаты УЗИ. Садагат Абилова сказала, что занимается врачебной деятельностью уже 30 лет и хорошо знакома с подобными случаями.

Мы сделали повторное УЗИ, и нам снова заявили, что в состоянии здоровья ребенка нет никаких проблем. Мы оставили Медину в отделении реанимации. Дежурный врач сказал моей невестке, что не может понять, почему такого здорового ребенка поместили в реанимацию, когда он должен проходить лечение в палате.

В тот же день, то есть 28 марта, Садагат Абилова и Севда Алиева сказали, что ребенку нужна кровь I+ группы. Мы сдали кровь в Институте переливания крови, однако в отделении реанимации кровь нам продали. Вначале попросили 120 манатов, потом мы договорились на 50 манатов. Медине перелили часть крови. На следующий день во время переливания позвонила моя невестка и сказала, что ребенка мучают, не могут попасть в вену. Они попали ей в вену лишь после продолжавшихся несколько часов мучений. Постепенно состояние Медины ухудшилось. Одним словом, в больнице мы трижды покупали кровь и ей 6 раз делали переливание. Во время каждой процедуры малышка теряла сознание. Когда мы спрашивали причину, нам говорили, что это так и должно быть. И мы верили врачам.

Ровно 8 дней Медина мучилась в больнице. Ежедневно нас заставляли сдавать различные анализы и покупать лекарства. Кроме того, каждый день мы должны были им платить. Если не давали денег, они сами их просили".

С.Аскеров отметил, что после ухудшения состояния малышки, они решили забрать ее из Республиканской детской клинической больницы и увезти в Иран: "Когда мы сказали об этом врачам, те возмутились, сказали, что увозить малышку в Иран не стоит, и обещали вылечить ее, сделав укол за 200 манатов.

Я спросил, дают ли они гарантию на выздоровление. Мне ответили, что не дают никакой гарантии. Я сказал, что на наших глазах ребенок угасает и я не обязан оставлять ее в этой больнице.

Нас задержали в больнице еще на два дня, якобы для подготовки документов. Нам даже не отдали "историю болезни" Медины. В больнице моей внучке поставили диагноз "вирус краснухи" ("вирус рубелла"). Когда мы покидали больницу, они подошли и потребовали денег. В тот момент я думал только о ребенке, а они - о деньгах. Затем мы уехали в Лянкяран и при подготовки удостоверения личности Медины узнали, что группа ее крови II+. Мы связались со столичной больницей, где родилась Медина. И там нам сказали, что группа крови Медины II+. Мы просмотрели документы и обнаружили, что в Республиканской детской клинической больнице ей ввели I+ группу крови. Об этом также отмечается в документах ребенка. Я сразу же поговорил с Севдой Алиевой и сказал, что моей внучке ввели не ту группу крови, на что она ответила, что врачи других больниц ошибаются.

Мы подготовили документы и уехали в Иран. Когда мы уже доезжали до тебризской больницы, Медине стало еще хуже и она потеряла сознание. В медицинском учреждении врачи незамедлительно осмотрели малышку и сделали ей искусственное дыхание. Врачи сказали, что почки ребенка уже вышли из строя и мы доставили ее слишком поздно. Затем ее подключили к диализному аппарату и продолжили лечение в Тебризской больнице в коматозном состоянии. Врачи проверили группу крови и подтвердили, что группа крови девочки II+.

Врачи Тебризской больницы заявили, что причиной ухудшения состояния Медины стало переливание ей в Баку не той группы крови.

Ровно 11 дней Медина находилась в коме в Тебризской больнице и не выходила из этого состояния. Врачи заявили об отсутствии шансов. Я благодарен тебризским врачам. Они сделали для моей внучки все возможное и даже на своей машине скорой помощи довезли нас до границы. Затем мы поехали в Лянкяран. В районе врачи сказали нам, что малышка умирает, и как только сняли аппарат искусственного дыхания, Медина скончалась".

С.Аскеров подчеркнул, что обратится в правоохранительные органы и суд: "Мы подадим жалобу на врачей Республиканского детского клинического центра Севду Алиеву и Садагат Абилову. Наш ребенок умер из-за их халатности. Не хотим, чтобы и другие родители пережили то, что пережили мы. Мы встретимся с этими врачами в суде. Они непременно должны быть привлечены к уголовной ответственности. Я сочувствую матери Медины, моей невестке, которая потеряла 3-месячного ребенка. Куда смотрит наше министерство здравоохранения?".

Узнать мнение Республиканской детской клинической больницы и минздрава по данному вопросу не удалось.

Расследование по данной теме будет продолжено.