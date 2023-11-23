Заявление TƏBİB о кори: Большая часть заражений зафиксирована среди школьников

В Азербайджане зафиксированы случаи заражения корью, большая часть которых приходится на школьников и учащихся дошкольных учебных заведений.

В Азербайджане зафиксированы случаи заражения корью, большая часть которых приходится на школьников и учащихся дошкольных учебных заведений.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

"В нашей стране в последние годы случаи заболеваний корью были редкими, а в некоторые годы и вовсе не было зафиксировано. Самый высокий показатель заболеваемости был в 2018 году, в основном среди населения старше 40 лет. В связи с этим была проведена внекалендарная вакцинация", - говорится в сообщении.

В TƏBIB отметили, что рост заболеваемости корью прогнозировался Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время в Европейском регионе также наблюдается рост заболеваемости, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время случаи заражения в основном встречаются среди школьников и учащихся дошкольных учебных заведений. Корь считается одним из инфекционных заболеваний детского возраста и входит в группу заболеваний, которые излечиваются сами по себе. То есть специального лечения этого заболевания не существует. Корь - это не требующее стационарного лечения заболевание, которое обычно лечат в домашних условиях, изолируя больного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде случаев у инфицированных могут возникать осложнения, такие как пневмония, воспаление среднего уха, энцефалит, менингит и др. В таких случаях пациенты госпитализируются в инфекционные отделения медицинских учреждений TƏBIB, расходы на лечение оплачиваются в рамках пакета услуг ОМС, говорится в сообщении.

В TƏBIB подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью находится под контролем на территории всей республики.

"Еще раз отметим, что все пациенты, обратившиеся с осложнениями, не были вакцинированы от кори. Существует специальная вакцина против кори и она включена в национальный календарь вакцинации. Вакцина от кори вводится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Вакцинация чрезвычайно важна для защиты от инфекции, возможных осложнений и последствий от этих осложнений. Вакцина вошла в Национальный календарь прививок в 1994 году, ее можно получить бесплатно", - подчеркивается в сообщении.