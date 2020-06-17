Заявление представителя минздрава о врачах

"В Азербайджане все работники системы здравоохранения строят свою работу в соответствии с текущей ситуацией. Мы знакомы с ситуацией во время карантинного режима в предыдущие месяцы и нынешней обстановкой. Думаю, что несмотря на неоднократный рост числа инфицированных, наша система здравоохранения может адаптироваться и справиться с ситуацией, и верю, что так будет и впредь".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал глава Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, система здравоохранения и медицины построена по советскому принципу: "И сегодня процесс обновления в этой области продолжается. С учетом прошлого, профессионализм нынешнего медицинского персонала на должном уровне".